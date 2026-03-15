A New York si è disputata la tappa del torneo mondiale di rugby a sette maschile, conosciuto come Svns. In finale si sono affrontati i team di Fiji e Sudafrica, con i Blitzbokke che hanno conquistato la vittoria. La competizione ha visto la partecipazione di diverse nazioni, con numerosi incontri disputati nel corso della manifestazione.

Si è conclusa la tappa di New York del Svns, cioè il torneo mondiale di rugby a sette e in campo maschile, ancora una volta, a giocarsi il titolo sono state Fiji e Sudafrica. Le due formazioni si presentavano alla tappa americana appaiati in vetta alla classifica e alla fine Nella fase a gironi grande curiosità per la pool A, dove erano racchiuse quattro delle prime cinque forze del torneo. E ad avere la meglio è stata l’Australia, che ha chiuso con tre vittorie su tre e ha preceduto il Sudafrica. Manca, dunque, l’appuntamento con le semifinali la Nuova Zelanda, che chiude terza davanti alla Francia. Nella pool B, invece, ottimo risultato per l’Argentina, che chiude prima e precede i leader della classifica, le Fiji. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby Seven Maschile: a New York vincono i Blitzbokke

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