Rugby Dominguez a Siena | Il Masone? Finalmente

Diego Dominguez si è recato a Siena, dove ha visitato il campo chiamato il Masone, dopo aver lasciato il Sabbione. Le sue espressioni faciali mostrano emozioni di meraviglia e soddisfazione. La visita si è svolta recentemente e ha attirato l’attenzione degli appassionati di rugby, che seguono con interesse i movimenti e le dichiarazioni dell’ex giocatore.