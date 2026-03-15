Rugby Dominguez a Siena | Il Masone? Finalmente
Diego Dominguez si è recato a Siena, dove ha visitato il campo chiamato il Masone, dopo aver lasciato il Sabbione. Le sue espressioni faciali mostrano emozioni di meraviglia e soddisfazione. La visita si è svolta recentemente e ha attirato l’attenzione degli appassionati di rugby, che seguono con interesse i movimenti e le dichiarazioni dell’ex giocatore.
Negli occhi di Diego Dominguez meraviglia e soddisfazione: aveva lasciato il Sabbione, ha ritrovato il Masone. Un impianto trasformato, quello del Cus Siena Rugby: anche lui ha contribuito alla rinascita del campo. Sì perché l’amicizia tra l’ex campione azzurro (74 presenze con l’Italia, per il record di 983 punti), oggi commentatore tv, e Antonio Cinotti, storico dirigente senese (che di Dominguez, da ragazzo, aveva il poster in camera.), risale al 2009, quando l’ex giocatore organizzò sulle lastre i Diego Dominguez Rugby Camp. In Italia per il Sei Nazioni, appena ha avuto un giorno libero, come da promessa, è tornato, per ritrovare i suoi amici e incontrare i piccoli bianconeri e quelli del Valdelsa Rugby e delle Crete Senesi Rugby. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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