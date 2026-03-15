Nella mattinata di domenica 15 marzo 2026, a Rossano, nel Cosentino, si è verificata una sparatoria in pieno giorno che ha coinvolto un uomo di 68 anni, rimasto ferito. L’episodio si è svolto in un’area centrale del paese e ha attirato l’attenzione di numerosi passanti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Nella mattinata di domenica 15 marzo 2026, un episodio violento ha scosso il comune di Rossano, nel cuore del Cosentino. Salvatore Morfò, uomo di 68 anni con precedenti penali noti alle autorità, è stato colpito da colpi d’arma da fuoco mentre si trovava sul territorio comunale. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale per un intervento chirurgico necessario alla sua sopravvivenza. I Carabinieri hanno subito occupato la scena del crimine per avviare le indagini mirate a ricostruire la dinamica precisa della sparatoria. L’identità della vittima, descritta come pregiudicata e vicina ad ambienti della criminalità locale, suggerisce che l’evento non sia casuale ma legato a dinamiche specifiche del tessuto sociale della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rossano: sparatoria in pieno giorno, 68enne colpite

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