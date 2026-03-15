Rosolini | 56mila euro in multe e 21 sanzioni dopo i

A Rosolini, le forze di polizia hanno effettuato controlli straordinari coinvolgendo Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. Durante le operazioni sono state elevate multe per un totale di 56.000 euro e sono state emesse 21 sanzioni. L'intervento ha coinvolto diverse forze dell'ordine per verificare il rispetto delle normative in vigore nella zona.

La Prefettura ha disposto controlli straordinari a Rosolini, mobilitando Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. Le operazioni si sono concentrate sui quartieri più sensibili, portando all’identificazione di 163 persone e al controllo di 111 veicoli. Dal bilancio emergono 21 multe elevate e il sequestro di un veicolo privo di copertura assicurativa. Oltre alla viabilità, l’attenzione è ricaduta sulla regolarità degli allacci elettrici, dove sono stati scoperti collegamenti abusivi contestati come furto di energia. Oltre le multe: la rete elettrica sotto accusa. I dati raccolti indicano che le verifiche non hanno riguardato solo lo spazio pubblico ma anche le infrastrutture domestiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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