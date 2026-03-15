Rosalía si scusa | ignorava gli abusi di Picasso

La cantante spagnola Rosalía ha pubblicato un video in cui chiede scusa per aver parlato di Pablo Picasso senza conoscere la storia degli abusi attribuiti al pittore. Nella clip, Rosalía riconosce di aver espresso opinioni senza aver approfondito le accuse e si scusa con chi si è sentito offeso. La cantante ha spiegato di aver agito in buona fede, senza voler minimizzare le vicende legate a Picasso.

La cantante spagnola Rosalía ha deciso di pubblicare un video in cui si scusa apertamente per le sue recenti dichiarazioni riguardanti Pablo Picasso, ammettendo di aver parlato senza conoscere la storia documentata degli abusi del pittore. L’artista ha chiarito che la sua posizione iniziale nasceva da una mancanza di informazioni sui comportamenti violenti verso le donne, e non da una negazione della realtà. Questo episodio è nato durante una conversazione con la scrittrice Mariana Enriquez nel programma Spotify Presenta, dove l’interprete aveva espresso il suo amore per l’opera del genio spagnolo. In quell’occasione, aveva sostenuto la possibilità di separare l’arte dalla vita privata dell’autore, affermando che non le interessava sapere dei problemi personali se ciò non impediva di godere delle opere create. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rosalía si scusa: ignorava gli abusi di Picasso Articoli correlati A Spazio Cultura incontro con Giorgio De Michele Rosalia: si presenta il romanzo su Santa RosaliaSabato 21 febbraio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il libro dell'esordiente Giorgio De Michele... Kanye West si scusa per i suoi sproloqui contro gli ebrei. Ora mancano tutti gli altriYe, che un tempo si chiamava Kanye West, ha comprato un’intera pagina del Wall Street Journal per chiedere scusa “to those I hurt”, “a coloro che ho...