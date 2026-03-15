Roma il Venerabile Collegio Inglese apre al pubblico la cripta e la strada romana sotterranea

Il Venerabile Collegio Inglese di Roma ha aperto al pubblico la sua cripta e una strada romana sotterranea, consentendo ai visitatori di esplorare spazi normalmente chiusi al pubblico. L'apertura riguarda specificamente la cripta e la strada antica, che si trovano sotto l'edificio. L'iniziativa mira a far conoscere meglio questi ambienti storici e la loro importanza archeologica.

Roma, giorno dopo giorno, riesce a svelarci dei luoghi nascosti che ci raccontano secoli di storia stratificata. Tra le novità culturali più attese di questo 2026, c’è il Venerabile Collegio Inglese, che apre eccezionalmente al pubblico alcuni ambienti finora non visitabili, permettendo di scendere sotto il livello della città contemporanea, fin dentro la sua meravigliosa cripta. Le nuove visite guidate offriranno infatti l’occasione di esplorare spazi sotterranei legati al passato religioso e archeologico della Capitale. Il Venerabile Collegio Inglese di Roma apre finalmente al pubblico la sua cripta (e una strada romana sotterranea). Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it