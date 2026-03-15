A pochi passi da Palazzo Chigi, un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver finto di essere un agente segreto e di aver promesso incarichi di governo. La vicenda, che ha attirato l’attenzione, riguarda una truffa messa in atto con modalità che ricordano le scene di un film. L’individuo è stato fermato dalle forze dell’ordine, che hanno confermato l’arresto.

Una storia da film, ma tremendamente reale, quella del finto agente segreto che prometteva incarichi di governo. Una truffa, per la quale al termine di una lunga indagine è finito in manette un uomo. Per mesi, secondo gli inquirenti, il 33enne avrebbe messo in piedi una sceneggiatura studiata nei minimi dettagli per accreditarsi come figura vicina ai vertici dello Stato. Prima si sarebbe presentato come prefetto o viceprefetto, poi, una volta conquistata la fiducia delle persone avvicinate, avrebbe fatto un passo ulteriore, sostenendo di essere un uomo dei servizi segreti con agganci nei palazzi del potere. È in quel momento che sarebbe scattata la proposta: posti e incarichi alla Presidenza del Consiglio, ottenibili grazie alle sue relazioni, in cambio di somme di denaro anche molto elevate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roma, finto agente segreto: l'arresto a pochi passi da Palazzo Chigi, una truffa da film

Articoli correlati

Leggi anche: La truffa dell’agente segreto che ti trova lavoro a Palazzo Chigi per 150 mila euro

Truffa a Roma da 25 mila euro, colpita una donna: così è stata raggirata da un finto marescialloFinto maresciallo e finto avvocato hanno orchestrato una truffa ai danni di un’anziana, che si è vista sottrarre 25.

Tutto quello che riguarda Palazzo Chigi

Temi più discussi: Roma, si finge agente segreto e promette incarichi di governo: arrestato il truffatore dei badge falsi; Truffa del finto agente secreto: scorta, lampeggiante e badge. Prometteva assunzioni nel governo; La truffa dell’agente segreto che ti trova lavoro a Palazzo Chigi per 150 mila euro; Roma, caccia ai complici del finto 007. Il testimone: Aveva un ufficio nei ministeri.

Truffa del finto agente secreto: scorta, lampeggiante e badge. Prometteva assunzioni nel governoAll’inizio si spacciava per prefetto, o viceprefetto. Poi, una volta entrato in confidenza, confessava: «In realtà lavoro nei servizi segreti». Alla fine, offriva posti ... ilmattino.it

TRUFFA AGENTE Truffa agente segreto: promessa di lavoro a Palazzo Chigi per 150 mila euroA Roma si aggirava da tempo un uomo che si spacciava per dipendente di istituzioni e servizi segreti, promettendo posti di lavoro ... statoquotidiano.it

Tajani e Salvini divisi sul petrolio russo. Muro di Palazzo Chigi sul pressing leghista x.com

Sky tg24. . Giuseppe Conte ospite ad Agenda con Lavinia Spingardi: "Quando si tratta dell'interesse nazionale, interessi vitali e strategici del Paese. Non ci deve essere "maggioranza e opposizione". Vado a [Palazzo] Chigi con il presupposto che ci sia una co facebook