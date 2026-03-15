Roma | due scosse a Ciampino allarme sui social

Nella serata di sabato 15 marzo, la zona est di Roma è stata interessata da due leggere scosse sismiche, con epicentro a Ciampino. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione e hanno suscitato preoccupazione sui social network. Non si segnalano danni o feriti. La situazione è stata monitorata dalle autorità locali.

Due lievi scosse sismiche hanno agitato la zona est di Roma nella serata di sabato 15 marzo, con un epicentro localizzato a Ciampino. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato due eventi distinti alle ore 22:44 e 22:47, rispettivamente di magnitudine 2.0 e 1.9, a una profondità di circa 9 chilometri. L’evento non ha provocato danni materiali o feriti, ma ha generato un’ondata di allarme sui social media dove centinaia di cittadini hanno espresso preoccupazione. Molti residenti hanno scambiato il fenomeno per un’esplosione, creando confusione nei quartieri colpiti. La percezione del rischio tra paura reale e immaginaria. Il movimento della terra è stato percepito chiaramente da Tor Vergata fino a Centocelle, dimostrando come anche eventi sismici minori possano innescare reazioni immediate nelle comunità urbane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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