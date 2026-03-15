Roma accoglie il Sì | migliaia di sostenitori scendono dal

A Roma, sul binario 12 della stazione Tiburtina, si è svolto un grande raduno con migliaia di sostenitori che hanno partecipato alla campagna per il referendum sulla separazione delle carriere. La manifestazione ha visto la presenza di persone provenienti da diverse parti del paese, tutte riunite per sostenere la loro posizione sulla questione. La giornata si è concentrata sull’organizzazione e la partecipazione attiva dei presenti.

Sul binario 12 della stazione Tiburtina di Roma, la campagna per il referendum sulla separazione delle carriere assume i contorni di un vero e proprio raduno nazionale. Giovani provenienti da Napoli scendono puntuali dal vagone riservato, brandendo bandiere azzurre e cartelli con un grande “Sì, accolti dal segretario Antonio Tajani che ha lanciato l’iniziativa Una freccia per il Sì. A seguire, anche il treno da Firenze porta nella capitale sostenitori del Nord, testimoniando una mobilitazione trasversale che mira a influenzare l’esito del voto previsto tra una settimana. L’evento non è solo una sfilata politica ma rappresenta un tentativo concreto di modificare lo stato giuridico della magistratura italiana attraverso il meccanismo referendario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma accoglie il Sì: migliaia di sostenitori scendono dal Articoli correlati Sostenitori, soldati, famiglie: in migliaia a Berlino per l'Ucraina"La differenza tra me e un soldato russo è che io sono a casa mia, io ho ragione. Giappone, migliaia di immigrati iraniani scendono in piazza a TokyoQuasi un migliaio di iraniani residenti in Giappone sono scesi in piazza a Tokyo per protestare contro la repressione dei manifestanti in Iran. Altri aggiornamenti su Roma accoglie Temi più discussi: Gulistan. Time Garden; Roma si prepara alla primavera con una grande mostra floreale; Da Vienna a Roma: oltre cinquanta capolavori del Kunsthistorisches Museum per la prima volta in Italia; Il Bioparco di Roma accoglie quattro lupi eurasiatici. Stadio della Roma, c’è il sì del CampidoglioL’’Assemblea Capitolina ha approvato in via definitiva il Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) del nuovo stadio della As Roma. Dopo due settimane dal passaggio in giunta, oggi l’Aula Gi ... terzobinario.it Via libera al nuovo stadio della Roma. Il sindaco Gualtieri: 'Giornata storica'Nessun voto contrario dell'Assemblea capitolina. 'Un progetto per la città, dialogo costante con il governo' (ANSA) ... ansa.it Il Bioparco di Roma accoglie quattro giovani lupi grigi eurasiatici - VIDEO facebook Roma accoglie il @SeiNazioniRugby ! Sabato 7 marzo Tourist Infopoint di @Roma al Villaggio Olimpico – Foro Italico per la sfida Italia–Inghilterra. 9:30–20:00 Info utili per scoprire Roma durante il weekend di rugby. turismoroma.it/it/eventi/guin… #vis x.com