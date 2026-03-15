Rogo in una palazzina | danni ma nessun ferito

Da padovaoggi.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, poco prima delle 20, a Cervarese Santa Croce, si è sviluppato un incendio in una palazzina. L’incendio ha causato danni all’edificio, ma non si registrano feriti tra le persone presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La situazione si è risolta senza conseguenze gravi per i residenti.

L'emergenza è scattata oggi 15 marzo poco prima delle 20 a Cervarese Santa Croce. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno circoscritto la minaccia e bonificato l'area. Sul posto anche i carabinieri Pochi minuti prima delle 20 di oggi 15 marzo si sono vissuti attimi di paura a Cervarese Santa Croce. Un incendio ha interessato un appartamento all'incrocio tra via dell'Artigianato e via Fossona. Dai primi riscontri raccolti le fiamme hanno interessato un terrazzo di un appartamento posto al secondo piano di una palazzina. A dare l'allarme sono stati proprio i residenti che hanno subito capito che la situazione rischiava di finire fuori controllo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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