Durante una manifestazione a Roma, la Digos ha identificato tre persone ritenute responsabili del rogo di cartelli con immagini di Giorgia Meloni e Carlo Nordio. Le indagini sono già in corso e i tre individui sono stati segnalati come coinvolti nell’incidente. La polizia sta approfondendo le modalità dell’episodio e le eventuali responsabilità.

La Digos ha già individuato tre persone responsabili per il rogo dei cartelli raffiguranti Giorgia Meloni e Carlo Nordio durante la manifestazione di ieri a Roma. Si tratta di due cittadini di Padova e uno di Napoli, contro i quali scattano immediatamente le denunce all’autorità giudiziaria mentre proseguono le indagini per identificare gli altri partecipanti attraverso l’analisi delle immagini. L’evento si è consumato in piazza dell’Esquilino, dove fumogeni hanno dato fuoco a manifesti simbolici contenenti ritratti politici e messaggi contro il referendum e la guerra. Oltre alla scena principale, un altro atto simbolico si è verificato in via Cavour, dove un gruppo ha incendiato una bandiera degli Stati Uniti e una foto del presidente americano Donald Trump davanti a uno striscione a favore di Cuba. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo a Roma: Digos individua 3 colpevoli per i cartelli

Articoli correlati

Rogo di cartelli con volti Meloni e Nordio, tre identificatiSono stati identificati i primi tre soggetti tra gli autori del gesto che ha visto alcuni cartelli bruciati nel corso della manifestazione svoltasi...

Colpevoli di sembrare colpevoli. Un processo lungo 34 anniUn uruguaiano, condannato a ventitré anni in primo grado per un delitto commesso a Milano nel 1990, è stato assolto in appello nel 2024 dopo avere...

Contenuti utili per approfondire Rogo a Roma Digos individua 3 colpevoli...

Rogo di cartelli con volti Meloni e Nordio, tre identificati(Photo by Valentina Stefanelli/Lapresse) Sono stati identificati i primi tre soggetti tra gli autori ... msn.com

Cartellone con Meloni e Nordio bruciato a Roma, tre identificati dalla DigosL’episodio avvenuto durante il recente corteo a Roma rappresenta un nuovo capitolo di tensione politica nel panorama italiano contemporaneo. La ... thesocialpost.it