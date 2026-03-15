Roger Vivier Mule ‘new Metal Buckle’ | vale la pena?

Un nuovo modello di mocassino di Roger Vivier, denominato ‘new Metal Buckle’, è stato recentemente presentato. La scarpa si distingue per un design semplice e un dettaglio in metallo sulla fibbia. È disponibile in diverse varianti di colore e materiali. La marca ha annunciato che questa linea sarà disponibile nei negozi e online nelle prossime settimane.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’arte della fibbia ‘H’: quando il metallo diventa gioiello. Nel panorama della moda di lusso, pochi dettagli hanno un potere trasformativo pari a quello della fibbia ‘H’ dei Roger Vivier. Questo elemento non è un semplice accessorio funzionale, ma il vero cuore estetico del modello Mule ‘New Metal Buckle’. La sua forma geometrica, che richiama l’iniziale del brand, funge da sigilo di autenticità e da punto focale immediato per lo sguardo dell’osservatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roger Vivier Mule ‘new Metal Buckle’: vale la pena? Articoli correlati Leggi anche: Moon Boot Stivaletto ‘mule Suede Beads’: vale la pena? Leggi anche: Guida: Roger Vivier Stivaletto ‘choc Bootie’