Rocco Papaleo racconta di aver viaggiato in taxi da Mestre a Parigi in 11 ore, una corsa che definisce “follia”. Nel suo percorso, ha utilizzato diverse modalità di spostamento, tra cui scuolabus, motorino e camminate a piedi. Attualmente, è protagonista al cinema con il film Il bene.

Dallo scuolabus al taxi passando per il motorino e i piedi. Rocco Papaleo è al cinema con Il bene comune, film che dirige e interpreta con Claudia Pandolfi, Vanessa Scalera e Teresa Saponangelo, che ruota attorno alla gita di alcune detenute nel parco del Pollino in Basilicata alla scoperta del pino loricato. Il mezzo utilizzato è un scuolabus giallo. La pellicola va alla scoperta di una parte della regione già rappresentata da Papaleo in Basilicata coast to coast. L'attore e regista racconta pure la giovinezza con i motorini sulle strade di Lauria come anche di un viaggio rocambolesco da Venezia a Parigi in taxi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rocco Papaleo: "Che follia in taxi da Mestre a Parigi in 11 ore"

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