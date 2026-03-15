Robotica e Ai a misura di ragazzo | all' Ex Asilo Santarelli tornano i laboratori gratuiti di MakerDojo

A Forlì riprendono i laboratori gratuiti di MakerDojo Club, dedicati ai ragazzi tra i 9 e i 14 anni. Le attività si svolgono all’Ex Asilo Santarelli e sono mirate a far scoprire il mondo della robotica e dell’intelligenza artificiale in modo pratico e divertente. I partecipanti possono sperimentare direttamente tecnologie digitali in un ambiente pensato per stimolare la creatività e l’apprendimento.

La nuova edizione arriva dopo i risultati registrati nel 2025, quando i MakerDojo Club hanno coinvolto oltre 60 partecipanti, confermando l'interesse delle famiglie Tornano a Forlì i MakerDojo Club, i laboratori gratuiti pensati per avvicinare ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni al mondo delle tecnologie digitali in modo pratico, creativo e coinvolgente. Gli incontri si svolgeranno presso il Laboratorio Aperto di Forlì – Ex Asilo Santarelli, in Via Caterina Sforza 45. L’iniziativa propone un percorso laboratoriale dedicato a intelligenza artificiale, robotica, coding e altre attività legate all’innovazione, con l’obiettivo di offrire ai più giovani un’occasione concreta per sperimentare, imparare e mettersi alla prova in un ambiente educativo stimolante e accessibile. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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