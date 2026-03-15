Rizzatti a Pesaro | inchiostro e scultura fino al 19 marzo

Alla Galleria Rossini di Pesaro è aperta fino al 19 marzo una mostra dedicata a Clemente Rizzatti, artista che unisce inchiostro e scultura nelle sue opere. La sede si trova in via Rossini 38 e l’esposizione presenta una selezione di lavori recenti dell’artista. La mostra invita i visitatori a scoprire il suo modo di combinare tecniche diverse in un percorso espositivo.

La Galleria Rossini, situata in via Rossini 38 a Pesaro, ospita fino al prossimo 19 marzo l’inaugurazione della mostra dedicata a Clemente Rizzatti. L’esposizione, aperta dal martedì 10 marzo, presenta un percorso che attraversa la ricerca artistica dell’autore, nato a Concordia sulla Secchia e residente nella città marchigiana. Il visitatore troverà una selezione di disegni a inchiostro di china e opere scultoree che documentano l’evoluzione stilistica dall’astrazione alla Pop Art. L’arte del segno e la materia viva. Il cuore pulsante di questa antologia risiede nella tecnica raffinata impiegata nei disegni a inchiostro di china, dove il chiaroscuro emerge grazie a tratteggi sovrapposti e variazioni di calibro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rizzatti a Pesaro: inchiostro e scultura fino al 19 marzo Articoli correlati Rizzatti e la svolta verso l’astrazione in mostra fino al 19Nuova proposta alla Galleria Rossini di via Rossini 38 a Pesaro, spazio espositivo della cultura nel cuore del centro a pochi passi dai principali... prorogata fino al 19 marzo la mostra "partiture sottrattive" di michele lombardelli in spazio leonardo a milanoSpazio Leonardo ospita fino al 19 marzo Partiture sottrattive, mostra personale di Michele Lombardelli, artista cremonese eclettico che si muove tra... Tutti gli aggiornamenti su Rizzatti a Pesaro inchiostro e scultura... Discussioni sull' argomento Clemente Rizzatti alla Galleria Rossini; Rizzatti e la svolta verso l’astrazione in mostra fino al 19; Rizzatti e la svolta verso l’astrazione in mostra fino al 19. Rizzatti e la svolta verso l’astrazione in mostra fino al 19Nuova proposta alla Galleria Rossini di via Rossini 38 a Pesaro, spazio espositivo della cultura nel cuore del centro ... msn.com