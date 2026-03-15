Rivoluzione a Strada e Capannuccia Rotatorie e ponte | cambia la viabilità

A Strada e Capannuccia sono in corso lavori di modifica alla viabilità che coinvolgono nuove rotatorie e un ponte, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e i collegamenti tra il Chianti fiorentino e Firenze. Le opere interessano le principali vie di transito e sono finalizzate a rendere più fluido il traffico nella zona. L’intervento riguarda la realizzazione di infrastrutture che cambieranno il modo di muoversi tra i due territori.

Strade più sicure, collegamenti più rapidi e una mobilità più efficiente tra il Chianti fiorentino e Firenze. È questo l’obiettivo delle nuove opere infrastrutturali che interessano il territorio di Greve e che vedono la collaborazione tra il Comune, Città Metropolitana di Firenze, Regione e comuni limitrofi. Due gli interventi strategici. Il primo riguarda la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la strada regionale 222 "Chiantigiana", al chilometro 13+900, e la strada provinciale 119 "del Palagione", nei pressi di Strada in Chianti. L’opera nasce da un accordo sottoscritto alcuni anni fa tra la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Greve in Chianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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