Risveglio col cellulare fuori uso | una mattinata da incubo

Ieri mattina, una persona ha vissuto una giornata difficile a causa del cellulare fuori uso per circa quattro ore. Durante questo periodo, ha avuto problemi a usare il telefono e ha vissuto momenti di frustrazione. La mancata possibilità di utilizzare lo smartphone ha influito sulla sua quotidianità e sulla comunicazione con l’esterno. La situazione ha causato disagio e ha reso difficile svolgere le normali attività.

Ieri mattina ho avuto fuori uso totale il cellulare per circa quattro ore e vi assicuro che stavo per impazzire. Non si può vivere così. Ho pensato al mio amico Tiberio Fusco che possiede (felicemente) solo un Nokia senza connessione e chat e l’ho invidiato. Tutto inizia la mattina alle 7 quando mi sveglio e noto che, nonostante l’abbia messo in carica tutta la notte, è morto. Defunto. La batteria? È caduto? Ha toccato l’acqua? È vecchio? È colpa mia? Panico. Provo a riportarlo in vita con tutti i caricabatteria possibili sparsi per la casa, e vi assicuro che sono tanti. Niente. Penso alle incombenze della giornata e il fatto che tra queste devo incastrare un passaggio dai cinesi o da Mediaworld. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Risveglio col cellulare fuori uso: una mattinata da incubo Articoli correlati Autocisterna in avaria e tir con una gomma forata: mattinata da incubo per la viabilitàMattinata difficile per la viabilità in Valpolcevera, dove un guasto ha mandato in tilt il traffico a Rivarolo per oltre un’ora nella giornata di... Terremoto in Italia poco fa, trema tutto: risveglio da incuboIl silenzio della notte è stato squarciato da un rumore profondo, un rombo sordo che sembrava provenire dalle viscere stesse del terreno.