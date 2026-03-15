Nella 29ª giornata della Serie A 2025-2026, Lazio e Milan si sono affrontate in campo. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore della Lazio. Nel dettaglio, il tabellino mostra i marcatori e i numeri relativi alla partita, offrendo un quadro completo dell’incontro. La partita si è svolta senza ulteriori eventi di rilievo.

Perde ancora il Milan di Massimiliano Allegri allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri. Finisce 1-0, esattamente come lo scorso 4 dicembre 2025 in Coppa Italia. Se, però, tre mesi fa aveva deciso la gara Mattia Zaccagni, stavolta il match-winner è Gustav Isaksen che, al 26', è bravo a battere in velocità Pervis Estupiñán e a superare Mike Maignan con un sinistro sul secondo palo. I rossoneri, dopo un primo tempo francamente imbarazzante, provano ad imbastire un secondo tempo di differente tipologia, ma non riescono a sfondare come avrebbero voluto dalle parti di Edoardo Motta. L'Inter, in una giornata ricca di polemiche, sale addirittura a + 8 e lo Scudetto per il Diavolo è praticamente andato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Risultati Serie A, Lazio-Milan 1-0: tabellino e marcatori | News

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