Ristoranti amici dei bambini | 15 adesioni e progetto

Quindici ristoranti cittadini hanno aderito a un nuovo progetto che mira a rendere i locali più adatti alle famiglie con bambini. Il progetto prevede l’utilizzo di tovagliette da colorare, matite e la piramide alimentare per coinvolgere i più piccoli durante le visite. L’obiettivo è creare ambienti più accoglienti e adatti alle esigenze delle famiglie con figli.

Una tovaglietta da colorare, una matita e la piramide alimentare diventano gli strumenti di un nuovo progetto comunale per trasformare i locali cittadini in spazi accoglienti per le famiglie. La giunta ha approvato ufficialmente la delibera che dà il via all’iniziativa, già pensata nei mesi scorsi e ora pronta per una campagna di adesioni che mira a creare una rete di ristoranti amici dei bambini. Non si tratta di semplici fogli da gioco, ma di materiale educativo progettato per far scoprire ai più piccoli i principi di una dieta equilibrata mentre attendono il pranzo. Finora, una quindicina di ristoranti hanno già manifestato interesse, alcuni presenti all’incontro di presentazione, pronti a ricevere una vetrofania con il logo distintivo e ad essere inseriti in un elenco online dedicato sul portale turistico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ristoranti amici dei bambini: 15 adesioni e progetto Articoli correlati Ristoranti a misura di bambini: già 15 adesioniUna tovaglietta da colorare, qualche matita e una piramide alimentare tutta da scoprire mentre si aspetta il pranzo. Lego in corsia all’Ospedale dei Bambini: al via un progetto per il benessere dei piccoli pazientiA consegnare il materiale è stato il consigliere della quarta circoscrizione Mirko Dentici (Movimento 5 Stelle): "Anche attraverso piccoli gesti è... Tutti gli aggiornamenti su Ristoranti amici Temi più discussi: Ristoranti a misura di bambini: già 15 adesioni; A Fano nasce la rete dei Ristoranti Amici delle Bambine e dei Bambini; Menu dedicati e tovagliette per giocare: i ristoranti fanesi sempre più amici dei bambini; Paura in un ristorante del centro: crisi allergica, bambino in ospedale. Ristoranti a misura di bambini: già 15 adesioniTovagliette da colorare e menù dedicati per accogliere le famiglie nei locali cittadini. msn.com In Francia un bollino per segnalare i ristoranti dove i bambini sono benvenutiIn una società che ogni giorno si interroga su cosa significhi davvero inclusione, il dibattito intorno alla presenza dei bambini nei ristoranti è ben più di una questione di bon ton: è una cartina ... repubblica.it A Fano nasce la rete dei “Ristoranti Amici delle Bambine e dei Bambini” facebook