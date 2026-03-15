Un ristorante di Acqualagna è stato chiuso dopo un controllo dei nuclei speciali, che ha portato al sequestro di 40 chili di carne priva di etichette. La stessa ispezione ha comportato anche una multa amministrativa superiore ai 10 mila euro. L'operazione ha coinvolto diverse autorità e si è conclusa con la sospensione dell’attività del locale.

Un controllo incrociato dei nuclei speciali ha portato alla chiusura immediata di un ristorante ad Acqualagna, con il sequestro di 40 chili di carne non etichettata e una sanzione amministrativa che supera i 10.000 euro. L’attività è stata sospesa dal personale sanitario a causa di gravi irregolarità igieniche, mentre l’Ispettorato del lavoro ha bloccato le operazioni per la presenza di un dipendente assunto in nero. L’intervento congiunto tra carabinieri dell’Ancona e militari di Pesaro ha smontato rapidamente le apparenze di un locale che sembrava operare nella legalità. La scoperta di un magazzino abusivo privo di autorizzazione sanitaria ha segnato il punto di non ritorno per il titolare, costringendo l’attività alla sospensione fino al ripristino delle norme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ristorante chiuso: 40 kg di carne senza etichetta e multa

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