Una rissa in campagna si è conclusa con la morte di un uomo di 42 anni, di origini russe, avvenuta nelle aree di Montegranaro, in provincia di Fermo. Durante un’attività di caccia autorizzata, il 42enne si è scontrato con un cacciatore, e l’incidente ha causato il decesso dell’uomo. La vicenda è ora al centro di un’indagine.

Nelle campagne di Montegranaro, in provincia di Fermo, un 42enne di origini russe ha perso la vita a seguito di uno scontro fisico con un cacciatore durante una battuta autorizzata. L’incidente si è verificato questa mattina del 14 marzo 2026, quando gli spari hanno spaventato i cavalli di un maneggio adiacente alla struttura ricettiva dove lavorava la vittima. La dinamica dei fatti vede l’uomo inferocito cercare di strappare l’arma all’anziano di Monte Urano, scatenando una colluttazione violenta che si è conclusa con il colpo mortale partito dal fucile. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto per constatare il decesso, mentre i carabinieri di Fermo hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’esatto svolgimento dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rissa fatale in campagna: morto 42enne dopo scontro

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