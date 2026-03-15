Quindici persone sono state identificate come coinvolte in una rissa avvenuta giovedì sera nella contrada Quattrograna ad Avellino, durante la quale un agente di polizia è stato ferito. La situazione ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessun dettaglio sulle modalità o sulle cause dello scontro è stato reso noto al momento.

Quindici persone sono state identificate come coinvolte nello scontro scoppiato giovedì sera ad Avellino, nella contrada Quattrograna. La violenza ha travalicato i confini del quartiere popolare per irrompere all’interno dell’ospedale Moscati, fermando un agente di polizia e lasciando un uomo di quarantanove anni in condizioni gravi tra le mura del pronto soccorso. Non si tratta di un evento isolato o casuale, ma di una dinamica che trasforma spazi pubblici in teatri di conflitto, dove la registrazione video sostituisce l’intervento immediato dei testimoni. Mentre la magistratura apre fascicoli per rissa e lesioni, il vero nodo rimane il comportamento della folla che ha assistito senza fermare la violenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rissa a Quattrograna: 15 indagati, un poliziotto ferito

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