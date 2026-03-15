Ripascimento a Salerno spunta una curiosa strada sulla spiaggia
In questi giorni, chi si trova a passeggiare lungo il litorale di Salerno può aver notato una strana traccia sulla spiaggia, simile a una strada disegnata sulla sabbia. La presenza di questa linea ha attirato l’attenzione dei passanti, senza che siano stati comunicati dettagli ufficiali sulle motivazioni o sui lavori in corso. La
Il percorso della pista provvisoria parte dall’ex casello ferroviario e prosegue fino al cosiddetto vecchio chiavicone, diventando di fatto una piccola arteria logistica temporanea direttamente sulla battigia Chi passeggia in questi giorni lungo il litorale cittadino potrebbe aver notato una sorta di strada tracciata sulla spiaggia. Non si tratta - come mostrano le foto di Antonio Capuano - di una nuova viabilità permanente, ma di una pista provvisoria creata per consentire i lavori di ripascimento nell’ambito II, il tratto di costa che va dalla foce del fiume Irno fino al Polo Nautico. La “strada” è in realtà un corridoio operativo utilizzato dai mezzi impegnati nel trasporto della sabbia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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