Riparte la stagione del ristorante didattico

La stagione del ristorante didattico riprende con l’obiettivo di unire la cucina di qualità della Lunigiana alla formazione degli studenti. Durante gli orari di lezione, i giovani apprendisti hanno l’opportunità di lavorare in un ambiente reale, servendo piatti preparati con cura e attenzione. L’iniziativa coinvolge scuole e ristoratori locali, creando un ponte tra formazione e territorio.

L’eccellenza enogastronomica della Lunigiana incontra la formazione professionale tra i banchi di scuola. L’istituto statale Pacinotti Belmesseri sta per dare il via alla nuova stagione del Ristorante Didattico nella sede dell’alberghiero di Bagnone, un’iniziativa che permette agli studenti di misurarsi con il pubblico in un contesto lavorativo reale. Il progetto, che rappresenta il fiore all’occhiello dell’offerta formativa dell’istituto, trasforma per alcune giornate le sale e le cucine della scuola in un vero e proprio ristorante aperto alla cittadinanza. Sotto la guida attenta dei docenti tecnico-pratici, i futuri chef e i professionisti dell’accoglienza cureranno ogni dettaglio: dalla preparazione dei menu alla cura del servizio in sala, offrendo agli ospiti un’esperienza di alta qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riparte la stagione del ristorante didattico Articoli correlati Spettacoli teatrali: riparte la stagioneRiparte la stagione teatrale del Teatro Dante di Sansepolcro con uno spettacolo di grande intensità e raffinata ironia: "Gin Game" di Donald Lee... Nel ristorante oltre 80 lavoratori al nero: la scoperta nei quaderni del ristoranteCecina (Livorno), 9 marzo 2026 – Oltre 80 lavoratori in nero e più di 430mila euro di incassi non dichiarati in un ristorante di Marina di Cecina. Aggiornamenti e notizie su Riparte la stagione del ristorante... Temi più discussi: La Cameriera di Puccini, riparte la stagione di Teatro Senza Quartiere; Basket, dopo la pausa la stagione della Dole riparte dal Flaminio: big match contro la corazzata Brindisi; Il Museo del Fungo riparte dai bambini: al via la stagione 2026; Riparte la stagione del ristorante didattico. La stagione del baseball per ciechi riparte da Malnate: ai Lampi Milano il Trofeo Lombardia 2026Il trofeo è tornato dopo alcuni anni di assenza per una giornata di sport dedicata alla memoria dei grandi fondatori della disciplina organizzata dai neonati Blind Vikings ... varesenews.it Leolandia riparte tra K-Pop, nuove attrazioni e 100 assunzioni per la stagione 2026La primavera porta grandi novità a Leolandia, che inaugura una stagione ricca di eventi, spettacoli e nuove opportunità di lavoro ... ilgiornale.it Cambio volante e si riparte! Melangela sto arrivandooooo! facebook Si riparte! Stasera a Castellanza (VA) per le ragioni del NO al referendum sulla giustizia. Per rispondere alla domanda più semplice: la riforma migliorerà il sistema giudiziario italiano La risposta è NO. Per cittadini e imprese non cambierà nulla. #votano #Ref x.com