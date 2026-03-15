Riotta e Malvaldi | 3 libri che sfidano il presente

Gianni Riotta e Marco Malvaldi stanno per pubblicare tre nuovi libri che stanno attirando l’attenzione nelle librerie. Riotta, giornalista e scrittore, e Malvaldi, autore di gialli, si apprestano a proporre opere di diversa natura. Le loro pubblicazioni sono attese da molti lettori e appassionati di letteratura, pronti a scoprire cosa hanno preparato per questa stagione.

Gianni Riotta e Marco Malvaldi dominano le librerie con uscite imminenti che promettono di ridefinire i generi letterari. Il 17 marzo arriverà in edicola anche il saggio critico sull’intelligenza artificiale firmato da Emily M. Bender e Alex Hanna. Tre titoli, tre approcci distinti alla realtà contemporanea. L’uscita di questi libri segna un momento cruciale per la narrativa italiana e internazionale. Mentre Riotta costruisce un thriller geopolitico complesso, Malvaldi offre una commedia nera radicata nel territorio pisano. La critica accademica si aggiunge al mix con l’analisi fredda sui limiti della tecnologia moderna. Le date sono precise: Riotta è già disponibile, mentre gli altri due titoli attendono la data del 17 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riotta e Malvaldi: 3 libri che sfidano il presente Articoli correlati Da Riotta a Malvaldi, le novità in libreria(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana... Cosa leggere a febbraio 2026: cinque libri per orientarsi nel presenteFebbraio si conferma uno dei mesi più interessanti dell’anno editoriale: tra ritorni attesissimi e voci capaci di sorprendere, arrivano in libreria... Altri aggiornamenti su Riotta e Malvaldi 3 libri che sfidano... Discussioni sull' argomento Da Riotta a Malvaldi, le novità in libreria; Da Riotta a Malvaldi, le novità in libreria; Da Riotta a Malvaldi, le novità in libreria; Da Riotta a Malvaldi, le novità in libreria. Da Riotta a Malvaldi, le novità in libreria(Adnkronos) - Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana dall'AdnKronos. E' in libreria con Mondadori il thriller firma ... msn.com Lettura subito intrapresa Gianni Riotta, Generose anime di eroi, Mondadori (Omnibus), 2026 A lungo inviato negli Usa, in Medio Oriente, Russia, America Latina ed Europa, Gianni Riotta sceglie ora la narrativa travolgente dell'epica, in un romanzo dove il letto facebook Domani alle 8:30 su Radio 24 torna #AmiciENemici con @dbellasio e @mariannaaprile. Faccia a faccia sul #Referendum tra Anna Gallucci (SÌ) e Paolo Oddi (NO). E ancora: Gianni Riotta su media/Luiss e Andrea Nicastro ( @Corriere) dagli esteri Ascolta: tiny x.com