Riotta e Malvaldi | 3 libri che sfidano il presente

Da ameve.eu 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianni Riotta e Marco Malvaldi stanno per pubblicare tre nuovi libri che stanno attirando l’attenzione nelle librerie. Riotta, giornalista e scrittore, e Malvaldi, autore di gialli, si apprestano a proporre opere di diversa natura. Le loro pubblicazioni sono attese da molti lettori e appassionati di letteratura, pronti a scoprire cosa hanno preparato per questa stagione.

Gianni Riotta e Marco Malvaldi dominano le librerie con uscite imminenti che promettono di ridefinire i generi letterari. Il 17 marzo arriverà in edicola anche il saggio critico sull’intelligenza artificiale firmato da Emily M. Bender e Alex Hanna. Tre titoli, tre approcci distinti alla realtà contemporanea. L’uscita di questi libri segna un momento cruciale per la narrativa italiana e internazionale. Mentre Riotta costruisce un thriller geopolitico complesso, Malvaldi offre una commedia nera radicata nel territorio pisano. La critica accademica si aggiunge al mix con l’analisi fredda sui limiti della tecnologia moderna. Le date sono precise: Riotta è già disponibile, mentre gli altri due titoli attendono la data del 17 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

riotta e malvaldi 3 libri che sfidano il presente
© Ameve.eu - Riotta e Malvaldi: 3 libri che sfidano il presente

Articoli correlati

Da Riotta a Malvaldi, le novità in libreria(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana...

Cosa leggere a febbraio 2026: cinque libri per orientarsi nel presenteFebbraio si conferma uno dei mesi più interessanti dell’anno editoriale: tra ritorni attesissimi e voci capaci di sorprendere, arrivano in libreria...

Altri aggiornamenti su Riotta e Malvaldi 3 libri che sfidano...

Discussioni sull' argomento Da Riotta a Malvaldi, le novità in libreria; Da Riotta a Malvaldi, le novità in libreria; Da Riotta a Malvaldi, le novità in libreria; Da Riotta a Malvaldi, le novità in libreria.

riotta e malvaldi 3Da Riotta a Malvaldi, le novità in libreria(Adnkronos) - Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana dall'AdnKronos. E' in libreria con Mondadori il thriller firma ... msn.com

Trova facilmente notizie e video collegati.