Rimango da Posta Lui è un grande

Diego Minucci ha condiviso che rimane da Posta e ha definito qualcuno come un grande. Ricorda l’esperienza dell’inverno, durante il quale ha sostenuto una prova con il giubbetto del Drago e ha mostrato risultati positivi. A distanza di tempo, ha affermato che quella prova gli ha dato molti stimoli durante i mesi freddi.

Diego Minucci, l’inverno dopo aver fatto una prova con il giubbetto del Drago, mostrando cose buone. A mente fredda com’è stata quell’esperienza? "Sicuramente una bella prova, mi ha dato tanti stimoli positivi durante l’inverno. E spero che sia soltanto l’inizio". Il capitano del Drago Jacopo Gotti ha detto che, comunque, vi siete continuati a vedere, ha parlato di qualche cena. E’ rimasto vicino? "Fortunatamente sì, credo che il rapporto si sia fortificato. Mi fa piacere e mi spinge a lavorare meglio". Cosa è cambiato durante questo inverno? A scuderia, in fatto di cavalli. per entrare nel giro di Piazza è dura, bisogna essere attrezzati. "Sicuramente la competizione è molta, per restare a livello alto devi fare bene. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Rimango da Posta. Lui è un grande" Articoli correlati C’è posta, Maria non vede il figlio Francesco da 5 anni ma lui l’accusa: “Hai detto a mia moglie ‘Perché non muori?'”A C'è posta per te, Maria ha chiesto di rivedere il figlio Francesco dopo 5 anni. Leggi anche: Spalletti prima del Galatasaray: "Sensazioni da grande serata. McKennie terzino, dispiace per lui" Thought it was a proposal! He wanted a concubine! She married a foreign king instead! Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rimango da Posta Lui è un grande Argomenti discussi: Rimango da Posta. Lui è un grande; I film più belli da vedere su Netflix questo mese.