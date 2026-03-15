Nel match tra Montemarcianese e Ostra, terminato 1-1 al Di Gregorio, il risultato è stato deciso da un calcio di rigore fallito e dalla pronta reazione dei padroni di casa. La partita ha visto un gol di Lucci che ha ribaltato la situazione dopo il tentativo di penalty fallito. La partita si è conclusa con un pareggio che rispecchia le azioni decisive sul campo.

Il pareggio tra Montemarcianese e Ostra, terminato 1 a 1 al Di Gregorio, nasce da un rigore mancato e una reazione immediata dei padroni di casa. La partita ha Rossetti segnare per l’Ostra e Lucci pareggiare dopo che Pierandrei ha sbagliato il tiro dal dischetto. L’incontro si è svolto in un clima di tensione controllata, dove un errore arbitrale percepito dalla squadra ospite ha portato a un’occasione d’oro non sfruttata. Nonostante le occasioni perse e le sostituzioni tattiche operate da entrambi gli allenatori Profili e De Filippi, il risultato finale riflette l’equilibrio raggiunto sul campo. La dinamica del match: errori decisivi e reazioni tattiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rigore mancato, Lucci ribalta: 1-1 tra Montemarcianese

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