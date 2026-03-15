L’Inter si mostra molto arrabbiata dopo il mancato rigore su Frattesi, considerando che ci sono stati due precedenti pesanti contro di loro. La squadra ha evidenziato che il protocollo non è stato applicato correttamente in questa occasione. La questione ha suscitato molte discussioni tra i membri del club e i tifosi, che attendono chiarimenti ufficiali sulla decisione presa dagli arbitri.

Inter News 24 Rigore Frattesi, Inter furiosa per la mancata applicazione del protocollo visti anche i due pesanti precedenti contro i nerazzurri. Il pareggio di San Siro tra Inter e Atalanta continua a far discutere, non solo per il risultato che fissa il primato nerazzurro a 68 punti, ma per una gestione arbitrale che ha lasciato ferite aperte nel club di Cristian Chivu. Il focus si sposta sulla disparità di trattamento rispetto a episodi del passato, alimentando il sentimento di ingiustizia in casa interista. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Rigore Frattesi, il paradosso dei precedenti: protocollo ignorato. L’AIA ammette l’errore, ma la rabbia resta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rigore Frattesi, Inter fortemente infastidita da due pesantissimi precedenti. E c’è un aspetto che non torna

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