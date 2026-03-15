Rigore Frattesi Inter fortemente infastidita da due pesantissimi precedenti E c’è un aspetto che non torna
L’Inter si mostra molto arrabbiata dopo il mancato rigore su Frattesi, considerando che ci sono stati due precedenti pesanti contro di loro. La squadra ha evidenziato che il protocollo non è stato applicato correttamente in questa occasione. La questione ha suscitato molte discussioni tra i membri del club e i tifosi, che attendono chiarimenti ufficiali sulla decisione presa dagli arbitri.
Inter News 24 Rigore Frattesi, Inter furiosa per la mancata applicazione del protocollo visti anche i due pesanti precedenti contro i nerazzurri. Il pareggio di San Siro tra Inter e Atalanta continua a far discutere, non solo per il risultato che fissa il primato nerazzurro a 68 punti, ma per una gestione arbitrale che ha lasciato ferite aperte nel club di Cristian Chivu. Il focus si sposta sulla disparità di trattamento rispetto a episodi del passato, alimentando il sentimento di ingiustizia in casa interista. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Rigore Frattesi, il paradosso dei precedenti: protocollo ignorato. L’AIA ammette l’errore, ma la rabbia resta. 🔗 Leggi su Internews24.com
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