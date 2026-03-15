Rigassificatore che polemiche | Follonica è la grande assente Il Pd bacchetta Buoncristiani

Il Pd di Follonica critica la città per la sua assenza nel dibattito sul rigassificatore, definendola una grande assente sulla questione. La segreteria e il Gruppo Consiliare del partito hanno espresso questa posizione, evidenziando come Follonica non sia coinvolta nelle discussioni in corso. La polemica riguarda il ruolo della città nel dibattito pubblico e decisionale sul progetto.

FOLLONICA "Follonica è la grande assente sulla questione del rigassificatore". La denuncia della segreteria e del Gruppo Consiliare Pd di Follonica. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge numero 32, diventa realtà quello che fino a pochi giorni fa era soltanto un timore: il rigassificatore resterà nel porto di Piombino. Il governo Meloni nel decreto infrastrutture ha infatti inserito la conferma dell’autorizzazione attuale, proprio "per garantire la sicurezza energetica" del Paese. "È un colpo di coda che tradisce gli impegni presi – sottolineano Mario Matteucci, responsabile del Gruppo Ambiente del Pd Follonica e... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rigassificatore, che polemiche: "Follonica è la grande assente". Il Pd bacchetta Buoncristiani Articoli correlati Leggi anche: Il grande "pacco" del Milleproroghe, Guerra (Pd): "Il governo non ci ascolta su precari e maltempo. E sul rigassificatore..." Leggi anche: La Russa fa i conti col passato. Il discorso che celebra la nascita dell’Msi e che scatena le polemiche del Pd