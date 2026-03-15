riforma la parola agli elettori al testo serve la maggioranza

Il referendum del 22 e 23 marzo coinvolge gli elettori italiani, chiamati a pronunciarsi su una riforma costituzionale che modifica l’organizzazione della magistratura. La consultazione si svolge in un momento in cui si discute dell’assetto del sistema giudiziario e della sua futura configurazione. La riforma, proposta dal Parlamento, richiede la maggioranza per essere approvata.

Con il referendum del 22 e il 23 marzo gli italiani saranno chiamati a esprimersi su una riforma costituzionale che riguarda l’assetto della magistratura. Un percorso che parte da lontano perchè il Parlamento ha già approvato il testo ma non ancora con la maggioranza dei due terzi. Per questa ragione e mettere la parola fine viene chiesto il voto agli elettori. Si tratta di un referendum confermativo nel quale non si cancella una legge esistente ma si decide se una modifica della Costituzione debba entrare in vigore oppure no. Non è previsto il raggiungimento del quorum ma conterà soltanto la maggioranza dei voti validi. Si andrà a votare la riforma della magistratura approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 30 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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