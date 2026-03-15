Riforma di civiltà Col sorteggio finisce la logica spartitoria Il No? È ideologico

Un importante cambiamento nel sistema politico italiano riguarda l'introduzione del sorteggio come metodo di selezione, sostituendo le logiche spartitorie. Questa riforma viene vista come un passo verso una maggiore trasparenza, mentre il fronte del No viene spesso etichettato come ideologico. Tra i protagonisti di questa discussione ci sono figure di rilievo della Lega, tra cui un ex ministro e attuale presidente del Consiglio regionale.

Luca Zaia è uno dei leader più prestigiosi della Lega. È stato ministro, poi per 15 anni presidente della Regione Veneto, ora è presidente del Consiglio regionale. Presidente, i sostenitori del No dicono che questa riforma è un colpo di mano "Credo sia doveroso ricordare che una riforma approvata dal Parlamento è un atto democratico e non è un golpe. Se è legittimo sostenere il No, anche sostenere il Sì è altrettanto. Non ci sono quelli che hanno capito tutto e quelli che non hanno capito nulla". Ma è una riforma contro la magistratura? "È inaccettabile questa idea. Io sono per il Sì e dico che questa riforma non la sostengo perché penso che i magistrati siano dei lazzaroni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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