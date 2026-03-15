Riforma Csm | la sorte dei giudici contro la politica

A Grosseto si tiene un dibattito sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, con particolare attenzione alla sorte dei giudici e al rapporto con la politica. Il giudice Giulio Bovicelli interviene spiegando le implicazioni della riforma per il funzionamento dell’autogoverno giudiziario e i suoi effetti sui magistrati. La discussione si concentra sulle questioni legate all’indipendenza della magistratura e alle modifiche normative in atto.

Grosseto diventa il palcoscenico di un dibattito cruciale sul futuro dell’autogoverno giudiziario, dove la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura viene analizzata attraverso le parole del giudice Giulio Bovicelli. La preoccupazione centrale non riguarda l’unità o lo sdoppiamento degli organi, ma il meccanismo che determina chi guiderà gli uffici giudiziari e come la politica potrebbe infiltrarsi nelle nomine direttive. Nel cuore della Toscana meridionale, il magistrato della sezione civile ha messo in luce un pericolo concreto: trasformare la selezione dei componenti del Csm da un processo casuale a uno strutturato politicamente.... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riforma Csm: la sorte dei giudici contro la politica Articoli correlati Giustizia, la riforma del Csm e il nodo dei laici: estratti “a sorte”, ma solo a metàRoma 18 febbraio 2026 – Il referendum sulla Giustizia entra nel vivo tra polemiche, propaganda, accuse, mobilitazioni. Leggi anche: Cosa ne pensa la politica romana della riforma che separa le carriere dei giudici Riforma della giustizia, Marco Travaglio spiega cosa non va Tutto quello che riguarda Riforma Csm la sorte dei giudici contro... Temi più discussi: Meloni è fuorviante su come cambia il CSM con la riforma della giustizia; Separare per garantire? La riforma che vuole ridisegnare la magistratura; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Corrado Caruso dice No al sorteggio in Costituzione. Referendum sulla giustizia, cosa prevede la riforma: dal doppio Csm al sorteggio dei membriIl 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati a votare sulla revisione di alcune norme della Costituzione sull’ordinamento della magistratura. Ecco cosa cambierebbe se la riforma venisse approvata ... dire.it Referendum. Carriere separate e 2 Csm estratti a sorte. Ecco la riformaCarriere separate per pubblici ministeri e giudici, due Csm, entrambi presieduti dal capo dello Stato e i cui componenti saranno nominati tramite sorteggio, funzione disciplinare affidata ad una Alta ... ansa.it Referendum giustizia, Sallusti: “Il CSM era pensato dal fascismo, questa riforma riequilibra la democrazia” facebook Referendum giustizia, Sallusti: “Il CSM era pensato dal fascismo, questa riforma riequilibra la democrazia” x.com