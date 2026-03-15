Rifiuti abbandona 100 latte di vernici e solventi per strada | denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo aver abbandonato circa cento latte di vernici e solventi lungo una strada vicino ai cassonetti. Le sostanze, considerate altamente inquinanti, sono state trovate in prossimità di aree pubbliche, lasciate senza alcuna precauzione o segnalazione. La polizia è intervenuta per recuperare i materiali e avviare le verifiche sul caso.

Aveva abbandonato in strada, accanto ai cassonetti, circa cento latte tra vernici e solventi, con il rischio di disperdere nell’ambiente sostanze altamente inquinanti. Per questo un uomo è stato denunciato dalla polizia locale. L’episodio è avvenuto mercoledì scorso in via Adamoli, nel quartiere genovese di Molassana. Gli agenti sono riusciti a risalire al responsabile nel giro di 24 ore e, giovedì, lo hanno infine denunciato. Gli accertamenti hanno permesso di individuare il veicolo utilizzato per trasportare i rifiuti, riconducibile a una carrozzeria dismessa nei primi mesi del 2026. Sarebbe stato proprio l’uomo a depositare a terra i contenitori, con il concreto rischio di dispersione di sostanze inquinanti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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