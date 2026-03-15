Rieti | il 15 marzo la gabbia LIMMA sceglie i campioni

Il 15 marzo, il Palacordoni di Rieti ospiterà un torneo organizzato dalla Lega Italiana MMA (LIMMA). L’evento sarà dedicato alla selezione dei campioni e coinvolgerà atleti provenienti da diverse regioni italiane. La competizione si svolgerà durante l’intera giornata e vedrà numerosi incontri nel rispetto delle normative vigenti. La manifestazione è aperta al pubblico e prevede diverse categorie di peso.

Il Palacordoni di Rieti accoglierà domenica 15 marzo un evento sportivo di rilevanza nazionale: il torneo organizzato dalla Lega Italiana MMA (LIMMA). L’appuntamento, valido per la selezione della squadra italiana, si svolge in una giornata aperta al pubblico con ingresso completamente gratuito. Atleti provenienti da diverse regioni si confronteranno nella gabbia per dimostrare il proprio valore davanti ai selezionatori federali. L’evento rappresenta più di una semplice gara; è un momento cruciale sogna di indossare la maglia azzurra nelle competizioni internazionali. La disciplina delle arti marziali miste, che fonde tecniche di lotta e striking, sta registrando una crescita costante nel sportivo italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti: il 15 marzo la gabbia LIMMA sceglie i campioni Articoli correlati Endometriosi: Rieti rompe il silenzio, 15% delle donneIl 28 marzo, Rieti si prepara ad accendere i riflettori su una patologia che colpisce il 15% delle donne in età riproduttiva. Rieti: giallo per l’endometriosi, 15% delle donne colpiteIl 28 marzo, Rieti si prepara a trasformare Piazza Vittorio Emanuele II in un punto di incontro per la Giornata Mondiale dell’Endometriosi. Altri aggiornamenti su Rieti il 15 marzo la gabbia LIMMA... Temi più discussi: Eventi a Rieti e in provincia nel weekend del 14 e 15 marzo; Le sagre di marzo nel Lazio; Rieti, visite straordinarie a Palazzo Martelli e Palazzo Vincenti Mareri il 15 marzo; Il 15 marzo Torneo MMA al PalaCordoni di Rieti. Il 15 marzo Torneo MMA al PalaCordoni di RietiDomenica 15 marzo il Palacordoni ospiterà un torneo di Arti Marziali Miste (MMA) organizzato sotto l’egida della Lega Italiana MMA (LIMMA), organizzazione italiana impegnata nello sviluppo, nella prom ... rietinvetrina.it Rieti, convegno partecipato per il Referendum del 22 e 23 marzoLa partecipazione, molto numerosa in un giorno lavorativo, al convegno di Forza Italia, dimostra la sempre maggiore attenzione per le tematiche proposte dalla riforma della giustizia, in vista della t ... rietinvetrina.it RIETI Kora è l'ultima rimasta delle tre sorelline simil corso. Tre mesi e mezzo circa, futura taglia media Dolcissima, coccolona e supersocializzata sarà affidata microchippata vaccinata e sverminata in tutto il centro nord Sei interessato alla sua adozion facebook Auditorium Via Rieti a Roma Enrico Coppotelli interviene al Convegno della First Cisl #Lazio “ #IA è davvero intelligenza“ Un mix di strumenti che vanno utilizzati per migliorare sicurezza e produttività, garantendo formazione continua e nuove tutele. #Intellig x.com