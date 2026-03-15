A Rieti, le principali associazioni datoriali stanno dialogando con i consiglieri comunali per cercare di modificare il regolamento che riguarda la definizione agevolata dei debiti Tari. Attualmente, ci sono 48 rate in sospeso per i debiti relativi alla tassa sui rifiuti. La questione riguarda le modalità di pagamento e le possibilità di intervento da parte delle aziende coinvolte.

Il coordinamento delle principali associazioni datoriali di Rieti ha avviato un confronto urgente con i consiglieri comunali per modificare il regolamento sulla definizione agevolata dei debiti. La richiesta centrale riguarda l’eliminazione del limite di sei rate e l’estensione della finestra temporale per le domande a 180 giorni dall’approvazione del provvedimento. Questa iniziativa nasce dalla necessità di supportare imprese e famiglie colpite da maxi accertamenti Tari relativi al periodo tra il 2016 e il 2019, caratterizzati da sanzioni pesanti. L’incontro si è tenuto tra il gruppo formato da Confartigianato Imprese Rieti, Confcommercio, Copagri Lazio, Confagricoltura, AGCI Lazio e UNCI con i consiglieri Paolo Bigliocchi e Maurizio Vassallo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti: 48 rate per debiti Tari, le associazioni chiedono

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