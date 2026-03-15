Ogni giorno, un rider percorre circa 300 chilometri in 12 ore di lavoro, lamentando pagamenti bassi per consegna. Ieri mattina, in via Branca, un rider ha percorso solo 300 metri, offrendo una rappresentazione immediata delle sfide del settore. La protesta solitaria mette in luce le difficoltà di chi lavora nel settore delle consegne e le condizioni di lavoro che affrontano quotidianamente.

Solo 300 metri. E’ questa la distanza che ieri mattina, inforcando via Branca, è bastata percorrere per avere in un attimo una fotografia chiara dei due volti che oggi rappresentano il commercio e l’economia globale. Due facce della stessa medaglia, forse, perché il comune denominatore sono di fatto le piattaforme e-commerce, le grandi multinazionali come Amazon, Gloovo, Deliveroo a cui oggi ormai tutti ci rivolgiamo per acquistare un bene o un servizio. Da una parte, proprio nel centro di via Branca, decine di clienti pronti a sfidare la sorte per cercare di portarsi a casa un telefono di ultima generazione o uno smartwatch, acquistando dei pacchi a peso, al buio (senza sapere che cosa ci fosse all’interno), risultato di alcuni resi di Amazon. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riders: la protesta solitaria. Ogni giorno 300 chilometri in 12 ore: "E per pochi spicci a consegna"

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