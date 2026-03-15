Rider presidio Cgil a Reggio Calabria | Basta cottimo ora salario e diritti

I rider di Glovo e Deliveroo di Reggio Calabria hanno partecipato ieri a un presidio sul corso Garibaldi organizzato dalla Cgil e dalle sue sigle Nidil, Filt e Filcams, in occasione della giornata nazionale di mobilitazione. La protesta si concentrava sulla richiesta di migliori condizioni di lavoro, con particolare attenzione a salari e diritti, e si inserisce in una più ampia azione di protesta a livello nazionale.

Le sigle di categoria del sindacato hanno portato sul corso Garibaldi l'iniziativa nazionale a tutela dei lavoratori per le criticità del modello organizzativo delle piattaforme Glovo e Deliveroo Le organizzazioni sindacali chiedono l’aumento delle paghe, il superamento del cottimo e del falso lavoro autonomo, maggiori tutele su salute e sicurezza e il pieno riconoscimento dei diritti del lavoro. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Il presidio dei rider a Bergamo: “È il momento di dire basta: siano garantiti diritti e tutele” Leggi anche: Rider, sabato la mobilitazione a Bergamo: in Piazza Pontida per salario e diritti Approfondimenti e contenuti su Reggio Calabria Temi più discussi: Rider, presidio sul corso Garibaldi a Reggio: Basta cottimo, servono salario e diritti · ilreggino.it; Rider in presidio sotto la pioggia a Milano: Paghe da fame, anche noi dobbiamo mangiare; Presidio a Milano per la giornata di mobilitazione dei rider. Rider, presidio sul Corso Garibaldi a Reggio Calabria: servono salario e dirittiSi è svolto questa mattina a Reggio Calabria, sul Corso Garibaldi nei pressi del McDonald’s, il presidio con volantinaggio promosso da CGIL, NIdiL CGIL, FILT CGIL e FILCAMS CGIL dell’Area Metropolitan ... strettoweb.com Rider: Cgil, oggi giornata di mobilitazione. A Firenze presidio ore 15 piazza AduaOggi giornata di mobilitazione nazionale dei rider di Glovo e Deliveroo promossa dalla Cgil. A Firenze in programma una assemblea-presidio alle 15 in piazza Adua. L’inchiesta della Procura della Repu ... controradio.it Noi abbiamo votato. Fallo pure tu Primarie centrosinistra Reggio Calabria 15marzo 2026 ore 09.10 facebook Pallavolo A3M GirBlu - L’ultimo turno contro Lecce deciderà il destino della Domotek Reggio Calabria x.com