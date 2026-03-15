Rider presidio Cgil a Reggio Calabria | Basta cottimo ora salario e diritti

Da reggiotoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I rider di Glovo e Deliveroo di Reggio Calabria hanno partecipato ieri a un presidio sul corso Garibaldi organizzato dalla Cgil e dalle sue sigle Nidil, Filt e Filcams, in occasione della giornata nazionale di mobilitazione. La protesta si concentrava sulla richiesta di migliori condizioni di lavoro, con particolare attenzione a salari e diritti, e si inserisce in una più ampia azione di protesta a livello nazionale.

Le sigle di categoria del sindacato hanno portato sul corso Garibaldi l'iniziativa nazionale a tutela dei lavoratori per le criticità del modello organizzativo delle piattaforme Glovo e Deliveroo Le organizzazioni sindacali chiedono l’aumento delle paghe, il superamento del cottimo e del falso lavoro autonomo, maggiori tutele su salute e sicurezza e il pieno riconoscimento dei diritti del lavoro. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Il presidio dei rider a Bergamo: “È il momento di dire basta: siano garantiti diritti e tutele”

Leggi anche: Rider, sabato la mobilitazione a Bergamo: in Piazza Pontida per salario e diritti

Approfondimenti e contenuti su Reggio Calabria

Temi più discussi: Rider, presidio sul corso Garibaldi a Reggio: Basta cottimo, servono salario e diritti · ilreggino.it; Rider in presidio sotto la pioggia a Milano: Paghe da fame, anche noi dobbiamo mangiare; Presidio a Milano per la giornata di mobilitazione dei rider.

Rider, presidio sul Corso Garibaldi a Reggio Calabria: servono salario e dirittiSi è svolto questa mattina a Reggio Calabria, sul Corso Garibaldi nei pressi del McDonald’s, il presidio con volantinaggio promosso da CGIL, NIdiL CGIL, FILT CGIL e FILCAMS CGIL dell’Area Metropolitan ... strettoweb.com

reggio calabria rider presidio cgil aRider: Cgil, oggi giornata di mobilitazione. A Firenze presidio ore 15 piazza AduaOggi giornata di mobilitazione nazionale dei rider di Glovo e Deliveroo promossa dalla Cgil. A Firenze in programma una assemblea-presidio alle 15 in piazza Adua. L’inchiesta della Procura della Repu ... controradio.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.