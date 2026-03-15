Rider in mobilitazione anche a Brindisi | Basta sfruttamento servono diritti e contratti

Oggi a Brindisi i rider si sono riuniti davanti alla sede della Cgil di via Togliatti per un’assemblea pubblica organizzata dalla Nidil Cgil. La manifestazione fa parte di una giornata nazionale di protesta e ha visto i partecipanti chiedere maggiori diritti e contratti, denunciando uno sfruttamento percepito nel settore delle consegne a domicilio. La mobilitazione ha coinvolto diverse persone che si sono confrontate sul tema.

Presidio davanti alla sede della Cgil nell’ambito della mobilitazione nazionale dei ciclofattorini. Al centro le richieste di contratti, salari adeguati e maggiori garanzie sul lavoro Al centro dell’iniziativa le condizioni di lavoro dei ciclofattorini e la richiesta di maggiori diritti e tutele, tema tornato al centro dell’attenzione dopo l’inchiesta della Procura di Milano sul cosiddetto caporalato digitale. Il sindacato chiede l’applicazione di un contratto collettivo nazionale, salari più adeguati e il riconoscimento di diritti fondamentali come ferie, malattia e sicurezza sul lavoro. Durante la manifestazione è stata ribadita la necessità di superare le condizioni di precarietà che interessano molti lavoratori del settore anche sul territorio brindisino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

L'inchiesta su Glovo e Deliveroo, mobilitazione anche a Palermo: "Basta con lo sfruttamento dei rider"La Cgil organizza da Epyc un'assemblea accedendo una luce sulle opportunità di cambiamento delle condizioni di lavoro nel settore del delivery.

Mobilitazione per i rider: "In città sono ottanta. Servono tutele e diritti"La Cgil - assieme alle categorie di Nidil, Filcams e Filt - ha proclamato per oggi una giornata di mobilitazione nazionale dei rider con presìdi,...

Approfondimenti e contenuti su Rider in mobilitazione anche a Brindisi...

Temi più discussi: Rider, 14 marzo mobilitazione anche in Lombardia; Rider, la mobilitazione della Cgil: sabato 14 marzo niente pasti a domicilio da Glovo e Deliveroo; Mobilitazione nazionale dei rider, in piazza anche a Bergamo: Per un salario e un lavoro dignitoso; Anche a Pescara la giornata di mobilitazione nazionale dei rider.

Pesaro, generazione rider: la mobilitazione in piazza Lazzarini per chiedere maggiore dignità con sindaco e sindacatiPESARO La mobilitazione nazionale per i rider ha fatto tappa anche a Pesaro con il presidio organizzato da Cgil, Nidil Cgil e Filt Cgil in piazzale Lazzarini. Presente anche il sindaco ... corriereadriatico.it

Rider in piazza: Basta sfruttamento, più dirittiLa mobilitazione indetta dalla Cgil in tutta Italia. Nella Capitale, la mobilitazione organizzata in Piazza Re di Roma ... rainews.it

La protesta dei rider: “Vogliamo diritti. Basta sfruttamento” Claudio Guaitoli, @corriereroma x.com

"Rights for rider": un cartello per un salario dignitoso, tutele e sicurezza. I rider scendono in oltre 30 piazze nella giornata di mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil e, con le loro voci o attraverso il sindacato, denunciano lo sfruttamento quotidiano. Turni d facebook