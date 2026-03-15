Rider a Varese | 10 km per 4 euro chiedono contratto

Nel pomeriggio del 14 marzo, un gruppo di rider si è riunito a Varese, in piazzale Trento e Trieste, davanti alla stazione ferroviaria. I rider chiedono un contratto e hanno riferito di consegnare a 10 chilometri per 4 euro. La protesta si è svolta in modo pacifico, senza incidenti o tensioni evidenti.

Un piccolo ma determinato gruppo di rider si è radunato nel pomeriggio del 14 marzo in piazzale Trento e Trieste a Varese, davanti alla stazione ferroviaria. Nonostante il maltempo, i lavoratori delle piattaforme hanno unito le forze con i rappresentanti sindacali per chiedere un contratto nazionale che garantisca tutele assolute, sicurezza sul lavoro e retribuzioni più eque. La protesta nasce da una realtà economica aspra: molti corrieri percorrono fino a dieci chilometri per ricevere appena quattro euro di compenso, una somma che non copre nemmeno i costi di gestione del mezzo e della vita quotidiana. I presenti hanno chiesto esplicitamente l’abbandono dello status di autonomi per passare a un inquadramento che preveda ferie pagate, indennità e copertura in caso di malattia o infortunio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rider a Varese: 10 km per 4 euro, chiedono contratto Articoli correlati Napoli: i rider chiedono 2.000 euro, basta sfruttamentoNel cuore di Napoli, sabato 14 marzo 2026, le piazze si riempiono di rider che chiedono un cambiamento strutturale nel modo in cui vengono retribuiti... Leggi anche: Rider: pm, 'paghe Deliveroo sotto soglia povertà', denunce '150 km per pochi euro' Contenuti e approfondimenti su Rider a Varese 10 km per 4 euro... Discussioni sull' argomento I rider scendono in piazza a Varese: 8/10 chilometri per tre o quattro euro. Vogliamo più tutele, più sicurezza e salari migliori; Cgil, i rider in piazza 'turni fino a 10 ore al giorno, 2-4 euro a consegna'; Anche a Varese l'assemblea dei rider davanti alla stazione per la giornata nazionale di protesta; Il verde di Mondonico. "Rights for rider": un cartello per un salario dignitoso, tutele e sicurezza. I rider scendono in oltre 30 piazze nella giornata di mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil e, con le loro voci o attraverso il sindacato, denunciano lo sfruttamento quotidiano. Turni d facebook La rivolta dei rider sfruttati due volte x.com