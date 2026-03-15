Restano ancora incerte le date di inizio dei lavori di ricostruzione degli alloggi in via Saragat, dopo la conclusione dello studio geologico. Questo studio era necessario per verificare la fattibilità tecnica dell’intervento, che è di competenza dell’Acer. Nessuna indicazione è stata fornita finora riguardo ai tempi di avvio dei cantieri. La situazione rimane in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali.

Tempo di lettura: 2 minuti Concluso lo studio geologico necessario per verificare la fattibilità tecnica dell’intervento per i lavori che sono in capo all’ Acer. Siamo tornati sulla vicenda degli alloggi di via Saragat con l’auspicio che terminino in tempi rapidi gli adempimenti necessari per effettuare tutti i lavori previsti. Un problema che riguarda ben 140 famiglie alle quali è necessario fornire chiarimenti. Presumibilmente i lavori dovrebbero essere avviati entro i mesi estivi. I cantieri ad onor del vero dovevano essere aperti entro dicembre 2025 poi non se n’è saputo più nulla. I lavori ad oggi non sono ancora iniziati. Questo argomento era stato un tema di scontro della campagna elettorale e abbiamo ascoltato le impressioni dell’Assessore all’Urbanistica Molly Chiusolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ricostruzione alloggi via Saragat: ancora incerto l’avvio dei cantieri

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