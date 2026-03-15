Ricercato per violazioni ripetute arrestato a Parma 47enne recidivo

Un uomo di 47 anni, con precedenti penali, è stato arrestato a Parma dai Carabinieri di San Pancrazio nella serata del 12 marzo. Era destinatario di diversi provvedimenti restrittivi emessi dal Tribunale di Parma, ai quali non aveva mai ottemperato, continuando a violare divieti e obblighi di firma.

Nonostante divieti e misure cautelari, l’uomo continuava a rientrare in città: i Carabinieri di San Pancrazio lo hanno intercettato e trasferito in carcere La vicenda giudiziaria ha avuto inizio a metà febbraio, quando l’uomo è stato processato per resistenza a Pubblico Ufficiale commessa a Parma il 17 febbraio. In seguito all’arresto, il giudice aveva disposto il divieto di dimora in città, provvedimento che il 47enne ha più volte violato, venendo sorpreso dai Carabinieri il 20 e 21 febbraio e ignorando anche ulteriori ordinanze del Prefetto e del Questore. Il Tribunale ha successivamente inasprito le misure, imponendo l’obbligo di dimora nel comune di residenza fuori provincia e la firma giornaliera in caserma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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