Riccardo Muti e moglie | onorificenza imperiale e solidarietà

Da ameve.eu 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata speciale tra Alfonsine e Lugo ha visto Riccardo Muti ricevere un’onorificenza imperiale e partecipare a iniziative di solidarietà. L’evento ha coinvolto anche la moglie del maestro, in un’occasione che ha unito musica e impegno sociale nel territorio della provincia di Ravenna. La manifestazione ha attirato pubblico e rappresentanti istituzionali, sottolineando l’importanza del legame tra cultura e solidarietà.

Una serata di prestigio ha unito l’eccellenza musicale e l’impegno sociale tra Alfonsine e Lugo, nel cuore della provincia di Ravenna. La coppia formata da Riccardo Muti e sua moglie Cristina Mazzavillani Muti ha ricevuto il massimo riconoscimento dalla Casa Imperiale Tomassini Paternò Leopardi di Costantinopoli. L’evento si è svolto sotto i colori dell’ordine imperiale nobiliare della corona heracliana, conferendo ai due insigniti il grado di Gran Croce di giustizia decorato del collare. L’onorificenza è stata consegnata direttamente dal capo di nome e d’arme della Casa, Ezra Annibale Foscari Widmann Rezzonico Tomassini Paternò Leopardi, assistito da Antonino Iuculano, responsabile degli ordini cavallereschi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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