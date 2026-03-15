Riccardo Muti e moglie | onorificenza imperiale e solidarietà

Una serata speciale tra Alfonsine e Lugo ha visto Riccardo Muti ricevere un’onorificenza imperiale e partecipare a iniziative di solidarietà. L’evento ha coinvolto anche la moglie del maestro, in un’occasione che ha unito musica e impegno sociale nel territorio della provincia di Ravenna. La manifestazione ha attirato pubblico e rappresentanti istituzionali, sottolineando l’importanza del legame tra cultura e solidarietà.

Una serata di prestigio ha unito l’eccellenza musicale e l’impegno sociale tra Alfonsine e Lugo, nel cuore della provincia di Ravenna. La coppia formata da Riccardo Muti e sua moglie Cristina Mazzavillani Muti ha ricevuto il massimo riconoscimento dalla Casa Imperiale Tomassini Paternò Leopardi di Costantinopoli. L’evento si è svolto sotto i colori dell’ordine imperiale nobiliare della corona heracliana, conferendo ai due insigniti il grado di Gran Croce di giustizia decorato del collare. L’onorificenza è stata consegnata direttamente dal capo di nome e d’arme della Casa, Ezra Annibale Foscari Widmann Rezzonico Tomassini Paternò Leopardi, assistito da Antonino Iuculano, responsabile degli ordini cavallereschi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riccardo Muti e moglie: onorificenza imperiale e solidarietà Articoli correlati Novara, cittadinanza onoraria al maestro Riccardo MutiSarà discussa nel prossimo consiglio comunale la proposta di dare la cittadinanza onoraria al maestro Riccardo Muti, ma visto che è stata firmata da... Riccardo Muti a Novara: lectio magistralis e cittadinanza onorariaOggi, mercoledì 4 marzo, alle ore 17, il direttore d’orchestra Riccardo Muti sarà al teatro Coccia per una lectio magistralis che inaugurerà... Aggiornamenti e notizie su Riccardo Muti Temi più discussi: Riccardo Muti, il novarese: Qui mi sento a casa; Riccardo Muti invita in tournée gli studenti dei Conservatori. VIDEO; Riccardo Muti, l'invito agli studenti dei Conservatori: Un'occasione per loro e anche per me; Riccardo Muti – Articoli, Editoriali e Opinioni. Onorificenze cavalleresche a Riccardo Muti e alla moglie(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAR - Onorificenze cavalleresche per Riccardo Muti e la moglie, tra Alfonsine e Lugo (Ravenna), nell'ambito del capitolo del protettorato imperiale di San Michele Arcangelo. Il ri ... msn.com Onorificenze a Cristina Mazzavillani Muti e al maestro Riccardo MutiAlla coppia simbolo della cultura musicale italiana conferita la massima distinzione dell’Ordine Imperiale Nobiliare della Corona Heracliana di Costantinopoli ... forli24ore.it Riccardo Muti riceverà il Premio Chiara alla Carriera 2026 al Teatro Sociale di Luino. #luino facebook Riccardo Muti invita in tournée gli studenti dei Conservatori. Il VIDEO x.com