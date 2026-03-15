La Reyer Venezia ha battuto l’Apu Trieste con il punteggio di 101-94 in una partita disputata tra le due squadre. Dopo aver dominato nel primo tempo, i friulani sono crollati nel terzo quarto, permettendo alla squadra veneziana di prendere il controllo del gioco e portarsi a casa la vittoria. La gara si è conclusa con un vantaggio di sette punti per i padroni di casa.

La Reyer Venezia ha superato l’Apu Trieste con un risultato di 101-94, in una gara che ha i friulani crollare dopo aver dominato la prima parte della partita. Nonostante il parziale terrificante subito nel terzo quarto, dove i bianconeri hanno subito uno svantaggio di 0-19, la squadra triestina ha dimostrato grande orgoglio e resilienza fino all’ultimo minuto. Il match si è svolto a Venezia, dove l’attacco orogranata ha mostrato la sua potenza offensiva, segnando oltre 60 punti in poco più di due quarti. L’andamento della sfida: dal dominio iniziale allo tsunami veneziano. Nel primo segmento della contesa, precisamente nei primi diciotto minuti, l’Apu ha preso il controllo assoluto del campo, portandosi addirittura su un vantaggio di venti punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reyer travolge l’Apu: 101-94, un terzo quarto da incubo

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