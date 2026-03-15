A Piacenza, una giovane donna di 20 anni di origini albanesi è rimasta coinvolta in un incidente grave. Dopo aver passato giorni in terapia intensiva, è deceduta giovedì 12 marzo all’ospedale. La vicenda riguarda un episodio in cui la ragazza ha tentato di rientrare a casa e si è trovata in una situazione drammatica.

Tragedia a Piacenza, dove Anxhela Byku, ventenne di origini albanesi, è morta nella serata di giovedì 12 marzo all’ospedale, dopo essere rimasta per giorni in condizioni gravissime in terapia intensiva. La giovane era precipitata nel cortile condominiale della palazzina in cui viveva con il marito, suo connazionale. I fatti risalgono a martedì 10 marzo, intorno a mezzogiorno, quando al piccolo condominio di viale Beverora erano intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri. La caduta da circa dieci metri aveva provocato un devastante trauma cranico, giudicato subito gravissimo dai medici. Dopo una serie di accertamenti, gli investigatori hanno escluso il coinvolgimento di terze persone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Resta fuori casa e prova a rientrare: dramma spaventoso, era giovanissima

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