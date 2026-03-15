Report risultato e gol mentre gli ospiti consegnano il titolo all’Arsenal

Nel match di ieri, l'Arsenal ha conquistato il titolo grazie a un risultato e un gol decisivi. Gli ospiti hanno giocato una partita solida, portando a casa la vittoria e il titolo. I social sono stati teatro di discussioni animate, senza che ci siano state dichiarazioni ufficiali o polemiche evidenti. La partita si è conclusa con il team di casa che ha subito il pareggio e la sconfitta.

2026-03-15 00:16:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Resta aggiornato su tutta l’azione di West Ham vs Manchester City in Premier League Le speranze di titolo della Premier League del Manchester City hanno subito un altro duro colpo quando il West Ham ha ottenuto un sudato pareggio allo stadio di Londra, lasciando la squadra di Pep Guardiola a nove punti dall’Arsenal con una partita in mano. Il City ha dominato fin dall’inizio, con Guardiola assente dalla linea laterale che scontava una squalifica, ma ha trovato frustrantemente difficile abbattere la struttura difensiva del West Ham. Erling Haaland, che ha segnato 11 gol in Premier League contro gli Hammers, è stato periferico durante tutto il gioco, riuscendo a gestire solo 12 tocchi nel primo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Un coast to coast che non dimenticherà mai. Con tutto l'Everton, Pickford incluso, nell'area avversaria alla ricerca del pari, Max Dowman si è fatto tutto il campo e ha segnato il 1° gol in carriera con la maglia dell'Arsenal. A 16 anni e 73 giorni è diventato il più g x.com