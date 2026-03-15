Reggio | Villa San Giuseppe sommersa i cittadini gridano

A Reggio Calabria, nel quartiere di Villa San Giuseppe, i residenti segnalano un'emergenza ambientale causata dall'accumulo di rifiuti che ha invaso le strade e gli spazi pubblici. La situazione si fa sempre più critica, con le persone che chiedono interventi immediati per risolvere il problema. La presenza di rifiuti abbandonati è visibile in diverse zone del quartiere.

Il quartiere di Villa San Giuseppe, a Reggio Calabria, vive una crisi ambientale acuta dovuta all’accumulo incontrollato dei rifiuti. I residenti denunciano un senso di abbandono da parte delle istituzioni, evidenziando come la gestione della spazzatura abbia impattato gravemente il decoro urbano e la salute pubblica. La situazione è descritta come insostenibile dai rappresentanti delle associazioni locali, che chiedono con urgenza un intervento immediato per risolvere l’emergenza igienico-sanitaria. L’appello lanciato dal presidente dell’associazione locale sottolinea che la popolazione si sente lasciata sola di fronte a cumuli di scarti abbandonati nelle vie del quartiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio: Villa San Giuseppe sommersa, i cittadini gridano Articoli correlati Leggi anche: 1970. La Rivolta di Reggio, fa tappa a Villa San Giovanni Due ricette per San Giuseppe e non solo. Le Zeppole di San Giuseppe e Pan MeinoDue ricette golose tratte da “Biscotti per tutto l’anno”, 170 ricette che riprendono la tradizione regionale tra dolcezze vegane, senza glutine,... Approfondimenti e contenuti su Reggio Villa San Giuseppe sommersa i... Temi più discussi: Eventi, bancarelle e luna park: alle porte di Milano torna la Fiera di San Giuseppe; Primarie centrosinistra a Reggio Calabria: ecco le sedi del voto; In Valpantena la Sgambada de San Giuseppe e il Palio del Drappo Verde: tutte le modifiche alla viabilità; Claude Monet&Gli Impressionisti – The Immersive Experience alla Chiesa di San Giuseppe al Duomo. Reggio Calabria, Villa San Giuseppe sommersa dai rifiuti: siamo abbandonati da tutti | INTERVISTAA Villa San Giuseppe, a Reggio Calabria, cresce la preoccupazione dei residenti per la situazione legata alla gestione dei rifiuti. In diverse aree del territorio si registrano cumuli di spazzatura ab ... strettoweb.com Reggio Calabria, Villa San Giuseppe abbraccia San Carlo Acutis: un giardino dedicato al giovane beato della gioia e della fedeL’iniziativa, promossa dall’Associazione Amici di Villa San Giuseppe, ha raccolto intorno a sé l’intera comunità, in un clima di sincera partecipazione e profonda spiritualità Un pomeriggio di fede, ... strettoweb.com Villa Angaran San Giuseppe facebook