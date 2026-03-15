Reggio | dal sogno infantile all’attesa infinita del ponte

A Reggio Calabria, domenica 15 marzo 2026, un bambino sogna di vedere realizzato un campo sportivo, ma diventa nonno prima di vederlo finito. Nel frattempo, il Ponte Calopinace resta in attesa di essere costruito, con lavori che si protraggono da anni e richiedono ancora molto tempo per essere completati. La situazione riflette un’attesa lunga e una speranza di vedere finalmente realizzate queste opere.

Reggio Calabria, domenica 15 marzo 2026. Un bambino che sogna un campo sportivo e diventerà nonno prima di vederlo realizzato, mentre il Ponte Calopinace attende la sua costruzione da tempi paragonabili alle grandi opere antiche della storia. Le vignette ironiche inviate dai lettori evidenziano come l’immobilismo sulle opere pubbliche reggine sia diventato una realtà tangibile, dove la speranza si scontra con i decenni di attese infinite. I dati suggeriscono che per quel campo sportivo servirebbero solo pochi mesi per la realizzazione, ma la cronaca locale racconta storie in cui gli anni passano senza che nulla cambi. La situazione è tale che nel 2022 sono arrivati persino degli alieni, metafora potente per indicare quanto tempo sia trascorso senza risultati concreti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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