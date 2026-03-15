Reggio | Arnaudo e Nimubona dominano la mezza maratona

A Reggio, circa tremila runner hanno partecipato alle quattro gare del Reggio Sport Festival, approfittando di una giornata senza pioggia. Nella mezza maratona, Yves Nimubona, atleta ruandese, ha tagliato il traguardo per primo, mentre nella categoria femminile, la pluricampionessa italiana Anna Arnaudo ha vinto la sua gara. La manifestazione si è svolta con successo grazie alla partecipazione e all’organizzazione.

La pioggia si è tenuta lontana permettendo a tremila runner di sfidarsi nelle quattro gare previste dal Reggio Sport Festival, con la vittoria della mezza maratona andata al ruandese Yves Nimubona e alla pluricampionessa italiana Anna Arnaudo. L’evento, trasformato in un vero festival sportivo che ha coinvolto cinquemila partecipanti tra corse competitive e iniziative collaterali, si è svolto nel cuore storico di Reggio Emilia. L’atmosfera in Piazza della Vittoria era elettrica, segnata dalla presenza del sindaco Marco Massari e dell’assessora Stefania Bondavalli che hanno dato il via alle competizioni omologate Fidal e inserite nel calendario globale dell’atletica mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio: Arnaudo e Nimubona dominano la mezza maratona Articoli correlati Presentata la Mezza Maratona RomaOstia 2026L'edizione numero cinquantuno della manifestazione podistica che collega l'Eur al litorale romano mira a superare gli oltre quindicimila runner... Grande attesa a Scandicci per la mezza maratonaScandicci, 12 febbraio 2026 – Scandicci si prepara ad accogliere una vera e propria festa della corsa: domenica 15 febbraio 2026 torna la mezza...