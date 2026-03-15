Reggio | 3 sfidanti per il sindaco del CentroSinistra

A Reggio Calabria, tre candidati si sfidano per la poltrona di sindaco nel voto di questa domenica 15 marzo 2026. Le urne sono aperte e gli elettori sono chiamati a scegliere tra le proposte dei tre sfidanti, in un momento cruciale per il futuro amministrativo della città. La campagna elettorale si è conclusa e ora si attende l'esito delle urne.

Reggio Calabria vive un momento decisivo per la sua governance futura, con le urne aperte questa domenica 15 marzo 2026. I cittadini sono chiamati a scegliere il candidato sindaco del CentroSinistra in vista delle elezioni comunali previste per la fine di maggio. Tre nomi si contendono la leadership: Mimmo Battaglia del Partito Democratico, Massimo Canale dell’Onda Orange e Giovanni Muraca della Casa Riformista. L’atmosfera nelle sezioni elettorali è carica di una partecipazione concreta che va oltre il semplice rito formale. Dalle ore 9 fino alle 20, i reggini esercitano il loro diritto di scelta diretta, determinando chi rappresenterà l’alleanza di centrosinistra nel prossimo scrutinio comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio: 3 sfidanti per il sindaco del CentroSinistra Articoli correlati Macerata: Parcaroli tace, 3 sfidanti in corsa e centrosinistraMacerata al voto: incertezza sul futuro e tre sfidanti in attesa di Parcaroli Macerata si prepara a rinnovare la sua amministrazione comunale con... "Bussola o stella polare?", Reggio Futura contro il Manifesto dei valori del centrosinistraIl presidente Italo Palamara denuncia le contraddizioni del csx, parole su legalità e trasparenza già promesse e mai rispettate, mentre la città...