Un giovane calciatore italiano di 18 anni ha segnato il suo primo gol in Bundesliga, diventando il più giovane italiano a riuscirci. Dopo aver sviluppato le sue capacità nel settore giovanile del Sassuolo, si è trasferito in Germania e ora gioca in una squadra di Dortmund. La squadra tedesca lo paragona a un noto attaccante del passato, mentre il ragazzo ha dichiarato di sentire i...

Quarta partita, primo record. Il classe 2008 Luca Reggiani è già entrato nella storia della Bundesliga e, di conseguenza, del Borussia Dortmund. Nel 2-0 che i gialloneri hanno rifilato all'Augsburg, infatti, ha segnato il suo primo gol da professionista. Lo ha fatto su angolo, con una bella torsione di testa. Diventando così il più giovane italiano ad aver mai segnato in Bundesliga: 18 anni e 64 giorni. "Un mese fa ho fatto il mio debutto, poi è arrivata la Champions League e ora il mio primo gol - ha spiegato Reggiani a fine partita -. Sono molto contento di tutto quello che sta succedendo. Ringrazio il club per questo". Arrivato a Dortmund nel gennaio del 2024 (prima stava al Sassuolo), vive nel convitto giallonero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Reggiani da record! È il più giovane italiano in gol in Bundesliga. E a Dortmund lo paragonano a...

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Reggiani: gol storico in Bundesliga a 18 anniLuca Reggiani ha segnato il primo gol in Bundesliga contro l’Augsburg, firmando la vittoria 2-0 del Borussia Dortmund.

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Felicissimo per Luca #Reggiani, difensore classe 2008 in gol alla seconda presenza da titolare in Bundesliga con il @BlackYellow. Dall’anno scorso lo sto seguendo con @Sofascore: il suo futuro è brillantissimo e azzurro Arrivato dal @SassuoloUS n x.com